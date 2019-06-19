У Рівному розслідують обставини смертельної аварії [ Редактировать ]
П'ятеро травмованих і два розбитих "мерседеси" - такі наслідки аварії, що сталася напередодні ввечері у Рівному.
Усіх потерпілих ушпиталили. Серед них - дівчина-підліток. Один з пасажирів у критичному стані. Причини ДТП з'ясовують.
"Водій одного з цих автомобілів виїхав на зустрічну смугу з невідомих поки нам причин, допустив зіткнення. Ми маємо інформацію лише про водія автомобіля "Мерседес" чорного кольору. Це 98-го року, місцевий житель", - повідомив Антон Крук, речник поліції Рівненської області.
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