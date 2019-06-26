Іран відмовляється від виконання зобов'язань за ядерною угодою [ Редактировать ]
Із 7 липня Іран відмовляється від виконання частини зобов'язань за ядерною угодою. Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки країни Алі Шамхані.
За його словами - європейські партнери так нічого і не зробили, щоб урятувати цей договір. Іще у травні Іран офіційно припинив дотримуватися окремих зобов'язань за ядерною угодою. Своїм партнерам висунув ультиматум: або решта країн-підписантів угоди вживуть заходів для захисту іранської економіки від американських санкцій, запроваджених після одностороннього розірвання угоди з-боку США, або Іран почне збагачувати уран до більш високого рівня. Тоді у відповідь керівники МЗС Німеччини, Франції та Британії заявили - мовляв договору дотримуються і приймати ультиматуми від Тегерана не збираються.
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