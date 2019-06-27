Суд отстранил мэра Василькова Киевской области Владимира Сабадаша от занимаемой должности, передает "Униан".

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Еще в апреле 2019 года полиция начала уголовное производство по делу Владимира Сабадаша, по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты под видом бюджетной программы "Турбота", где людям раздавали по тысяче гривен.

Печерский районный суд Киева принял решение об отстранении мэра Василькова, районного центра Киевской области, Владимира Сабадаша от занимаемой должности.

В среду, 26 июня, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Сабадаш не имеет права покидать пределы Василькова. Кроме того, он должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Васильковскому городскому главе было объявлено подозрение по трем статьям УК Украины - части 3 статьи 27 (организация или управление преступлением) части 3 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), части 1 статьи 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).

Ранее сообщалось, что под Киевом полицейский погорел на взятке.