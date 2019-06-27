Отец посадил на цепь ребенка за непослушание (фото) [ Редактировать ]
Под Луганском, во время проведения профилактического рейда по проверке лиц, склонных к домашнему насилию, нашли ребенка, привязанного к входной двери в коридоре дома на металлическую цепь, сообщает Нацполиция.
По словам отца ребенка, он уже несколько раз применял к сыну такой "метод воспитания", потому что тот не реагирует на его замечания и портит имущество. Мальчика сейчас обследуют врачи.
Представители службы по делам детей решат вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.
Ранее сообщалось, что в поезде мужчина убил отца на глазах у сына.
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