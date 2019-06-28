Копійки за сміття: як живуть українські двірники [ Редактировать ]
43-тя стаття Конституції. Кожна людина має право на роботу та зарплату. От тільки мільйони українців трудяться за копійки, а умови їхньої праці не можна назвати гідними.
Феруза Бегматова та Олена Абрамович порівняли, як працюють і скільки заробляють комунальники в Україні та в Європі.
П'ята ранку. Чути лише спів птахів. І хропіння тих, хто не встиг дійти додому. І шурхіт мітел київських прибиральників
Пані Оксана та її син Віктор пораються біля будинку від самого ранку.
"Ой, а тут немає крис, мам, ой о це вікно брать? Ой, тут проводи якісь, а чего до мусорника нельзя было вытащить, хай гроши платять".
"Так все. Положил Окно у мусорки. Ужас полный, полный треш".
Того ж ранку в Брюсселі збирається на роботу прибиральник Мохамед. Спочатку він приїздить у Депо. Переодягається та бере рукавички для захисту від порізів склом.
"Коли старі зношуються, ми маємо право поміняти. Виходить приблизно раз чи два на тиждень. А якщо губимо, треба написати заяву, про втрату", - говорить Мохаммед Ельмарніссі, прибиральник.
Київських двірників начебто теж не ображають. Рукавички - дають…
"Мені хватає пари на три дні, а видають раз в три тижні, раз на місяць", - говорить Оксана Перехрест, двірничка.
А відтак пані Оксана має купувати їх сама на свою мізерну зарплату. І не лише рукавички!
"Нам видали моюще, після нього остаються розводи. Для полегшення своєї ж роботи, я купую більш дорогий засіб", - говорить Оксана Перехрест, двірник.
У дефіциті в київських двірників навіть віники!
"Він розрахований на підмітання на 3 місяці, а його можу поломати, обкришити за 2 неділі. Іногда приходиться покупати", - говорить Оксана Перехрест, двірничка.
А в бельгійського колеги пані Оксани - Мохамеда - є навіть окремий пилосмок для собачих фекалій та недопалків.
"Є ще повітродувки. Більше для осені, здувати листя, чи дрібне сміття після великих фестивалів", - говорить Мохамед Ельмарніссі, прибиральник.
У бельгійському Депо є навіть душ для вуличних прибиральників. Але тільки один - чоловічий. Тому жінки тут не працюють - поки і для них не створять комфорт.
Про те, що в Україні нема таких умов годі й казати. Наші реалії наче паралельний комунальний всесвіт.
"Мусор гниє, таракани, криси. У тебе й одежда пропитується, воно цим запахом пахне, не хотілося б собі додому заразу принести", - говорить Оксана Перехрест, двірничка.
А спецодяг українських двірників не витримує жодної критики. Він просто не пристосований для їхньої роботи.
"Нам видають фуфайки, піджаки і штани на підтяжках, вони не зручні, піджак він дуже жаркий, нема ні карманов, даже ту саму пару рукавичок покласти", - говорить Оксана Перехрест, двірник.
Мохаммеду ж видають цілий гардероб.
"Підприємство забезпечує нас одягом на всі типи погоди. Є великі дощовики. Все, що потрібно", - говорить Мохамед Ельмарніссі, прибиральник в машині.
До речі, він зараз у службовій машині. Їде з інвентарем на місце. І такі авто в кожного прибиральника.
Як живуть українські двірники - нам погодилися показати.
"Я мешкаю в цьому домі на 3 поверсі", - говорить Віталій Перехрест, мешканець Києва.
Це спеціальні гуртожитки для двірників.
"Вот эти все комнаты, здесь все живут дворники. Но к ним лучше не стучать, бо они могут злые быть".
В малесеньку оселю Перехрестів ледь вмістилася наша знімальна група.
"Це ми і живемо, Феруза, на цій кровати тут спить мама сама, на другому етажі живе мій брат Рома, на першому етажі живу я, тут все моє взуття, це кішка Марті", - говорить Віктор Перехрест, показывает комнату.
Три пожильці й кішка в кімнатці на 13 метрів! І це все, що в них є.
"Тісно, тісно, мені як жінці нема де ні переодітись, перебивает", - говорить Оксана Перехрест, двірник.
"Знаешь, Феруза, вот мне 22 года или 23, я не помню, мне девчонку куда-то пригласить в гости, и что мне мамке сказать: "возьми погуляй куда-то на пару часиков", ну ты понимаешь, про что я".
Та попри все вони вдячні і цьому. До речі, саме заради даху над головою,
Оксані Перехрест і пішла працювати двірником 10 років тому.
"Знайомі кажуть, а чо ти не підеш у ЖЕК. Мама хімік-лаборант, по образованию, у нее красный диплом, чтоб вы не думали, что у меня мама необразованная", - говорить Оксана Перехрест, двірник.
У Бельгії прибиральниками працюють переважно ті, хто навіть школу не закінчив.
"Я кинув школу в передостанньому класі, мені тоді було вже сімнадцять, бо я багато разів залишався на другий рік", - говорить Мохамед Ельмарніссі.
Щодо родини Перехрестів і їхнього квартирного питання, то пані Оксана отримала кімнату, тільки коли влаштувалася двірником. Та й то - не у власність, а тимчасово.
"На даний період це житло - служебне. Якщо я завтра звільнюся, мені дадуть ну тиждень, три дні і так само мені треба буде звільнити", - говорить Оксана Перехрест, двірник.
Саме тому пані Оксана й тримається за свою роботу. Хоча отримує мінімальну зарплату.
"Ми отримуємо 3200, нам дали підписати договір. Зараз в мене в бригаді не хватає людей", - говорить Оксана Перехрест.
Тож без допомоги дітей жінці не обійтися. Тим більше, що половина зарплати пані Оксани йде на ліки. В неї діабет. Тож син Віктор допомагає і фінансово, і фізично. Обсяг роботи - величезний, особливо взимку.
"Дуже важко, важко, немає вихідних, фактически нема, якщо літом один вихідний, то зимою геть зовсім", - говорить Оксана Перехрест, двірник.
Бельгієць Мухаммед не скаржиться. Йому зарплатні - цілком вистачає. Він отримує вдесятеро більше, аніж пані Оксана! Понад тисячу євро.
"У Бельгії, якщо ти працюєш, то у тебе є все".
Тож почувши історію нашої Оксани Перехрест щиро їй співчуває.
"Коли чуєш таку історію, чесно кажучи, серце болить. Нажаль", - говорить Мохамед Ельмарніссі, бельгійський прибиральник на вулиці.
Зараз Оксана Перехрест розмовляє із роботодавцем із Польші. Він пропонує їй роботу з хорошими умовами.
"Є безкоштовним проживанням 11-14 злотих за годину. - Приблизно 20 тис грн на місяць".
Виходить, на місяць у Польщі жінка зможе отримувати 20 тисяч гривень! Та пані Оксана не погоджується. Каже, за 10 років прикипіла до колег та місця.
Та все ж вона дуже хотіла б, аби в неї з'явилися ще й фінансові причини залишатися в Україні.
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