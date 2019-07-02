Туристический поход обернулся для мужчины трагедией [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, в Ивано-Франковской области мужчина сорвался со скалы, передает "УНН".
Известно, что местные жители обнаружили мужчину с травмой позвоночника.
Для оказания помощи выехали спасатели. Затем поступило сообщение, что мужчина умер.
По прибытию к месту вызова выяснилось, что погибший 1947 года рождения, житель села Красник Верховинского района, сорвался со скалы высотой ориентировочно 25 метров.
Спасатели на носилках транспортировали погибшего к подножию горы Шпицы, на автомобиле свезли в село Красник и передали родственникам.
Ранее сообщалось, что в Киеве трагически погиб четырехлетний ребенок.
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