В понедельник, 1 июля, в Ивано-Франковской области мужчина сорвался со скалы, передает "УНН".

Известно, что местные жители обнаружили мужчину с травмой позвоночника.

Для оказания помощи выехали спасатели. Затем поступило сообщение, что мужчина умер.

По прибытию к месту вызова выяснилось, что погибший 1947 года рождения, житель села Красник Верховинского района, сорвался со скалы высотой ориентировочно 25 метров.

Спасатели на носилках транспортировали погибшего к подножию горы Шпицы, на автомобиле свезли в село Красник и передали родственникам.

Ранее сообщалось, что в Киеве трагически погиб четырехлетний ребенок.