Под Киевом мужчина зверски расправился с матерью Фото: Pixabay

В Киевской области в Броварском районе мужчина зверски расправился с матерью, передает "Информатор".

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Предварительно, мужчина поссорился с матерью и затем ее убил. Женщина скончалась на месте. В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате кровопотери, шока и многочисленных переломов костей.

Возможной причиной конфликта могло стать то, что мужчина обнаружил отсутствие своих денег и решил, что их взяла мать.

Злоумышленнику грозит грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе зверски зарезали иностранца.