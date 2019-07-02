Под Киевом мужчина зверски расправился с матерью [ Редактировать ]
В Киевской области в Броварском районе мужчина зверски расправился с матерью, передает "Информатор".
Предварительно, мужчина поссорился с матерью и затем ее убил. Женщина скончалась на месте. В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате кровопотери, шока и многочисленных переломов костей.
Возможной причиной конфликта могло стать то, что мужчина обнаружил отсутствие своих денег и решил, что их взяла мать.
Злоумышленнику грозит грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
Ранее сообщалось, что в Одессе зверски зарезали иностранца.
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