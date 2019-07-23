Результаты выборов признали недействительными: что произошло на Закарпатье [ Редактировать ]
На Закарпатье, в поселке Солотвино Тячевского района, результаты голосования на парламентских выборах по мажоритарному округу на избирательном участке №210489 признали недействительным, пишет "Корреспондент".
На этом участке в день выборов бюллетени получили 250 человек, а 61 избиратель, который менял место голосования без изменения избирательного адреса, получил бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу. Таким образом, 61 избиратель, который мог голосовать только за партийные списки, получил бюллетени за кандидатов-мажоритарщиков.
По словам члена ОИК Ивана Деяка, члены участковой избирательной комиссии сами признали голосование по одномандатному округу на своем участке недействительным и составили соответствующий акт.
"К сожалению, не всегда члены УИК полностью компетентны и знают, кому и какой бюллетень можно выдавать и на основе какого документа", - констатирует координатор Гражданской сети "Опора" в Закарпатской области Ярослав Гулан.
Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
по теме
Вибори на лікарняному ліжку: пацієнти Мукачівської райлікарні завершують голосування
Віддати свій голос прийшли вагітні, пенсіонери, пацієнти після операції. Підвозили до кабінок і виборців на візках
В ЦИК обработали 98% протоколов: как изменились результаты
В ЦИК обработали 98,03% электронных протоколов
Результаты выборов на 207 округе под угрозой: ОИК саботирует прием протоколов
Окружная избирательная комиссия саботирует прием протоколов с результатами голосования на 207 мажоритарном округе на Черниговщине
Разумков назвал условия формирования коалиции
Политическая партия "Слуга народа" уже сейчас готова обсудить коалицию с политическими силами
"Опозиційна платформа - За життя" занепокоєна масовими зловживаннями на виборчих дільницях
Спроби фальсифікувати вибори у 49 окрузі тривають. Про це заявили у прес-службі партії "Опозиційна платформа - За життя"