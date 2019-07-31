В среду, 31 июля, президент Владимир Зеленский назначил государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую. Об этом говорится в указах на сайте президента.

Нечитайло до назначения в АМКУ была экспертом энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO). Наталья Буроменская - адвокат.

Нечитайло и Буроменская подали свои заявки на должность госуполномоченных АМКУ 26 и 27 июля.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области.