Зеленский назначил двух госуполномоченных АМКУ [ Редактировать ]
В среду, 31 июля, президент Владимир Зеленский назначил государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Ольгу Нечитайло и Наталью Буроменскую. Об этом говорится в указах на сайте президента.
Нечитайло до назначения в АМКУ была экспертом энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO). Наталья Буроменская - адвокат.
Нечитайло и Буроменская подали свои заявки на должность госуполномоченных АМКУ 26 и 27 июля.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области.
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