На одном из пляжей Одессы нашли мертвого дельфина. Об этом сообщили очевидцы в Facebook.

Читайте также Мужчина загрыз и разорвал на куски укусившую его змею

Мертвого дельфина нашли на Собачьем пляже, который расположен между пляжами "Дельфин" и "Отрада". По словам очевидцев, мужчина вытянул с мелководья и пытался убедить отдыхающих, что это муляж. Однако, выяснилось, что найденный дельфин - настоящий, и на нем были видны "следы разложения".

В результате очевидцам сказали, что приедет соответствующая служба и заберет животное.

Фото из Facebook

Ранее мы писали о том, что в сети появился новый угрюмый кот.