В Одессе на популярном пляже нашли мертвого дельфина (фото) [ Редактировать ]
На одном из пляжей Одессы нашли мертвого дельфина. Об этом сообщили очевидцы в Facebook.
Мертвого дельфина нашли на Собачьем пляже, который расположен между пляжами "Дельфин" и "Отрада". По словам очевидцев, мужчина вытянул с мелководья и пытался убедить отдыхающих, что это муляж. Однако, выяснилось, что найденный дельфин - настоящий, и на нем были видны "следы разложения".
В результате очевидцам сказали, что приедет соответствующая служба и заберет животное.
Фото из Facebook
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