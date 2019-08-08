Мужчина нашел бутылку с посланием времен СССР [ Редактировать ]
Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием времен СССР, датированную 20 июня 1969 года. Фотографию находки он опубликовал на своей странице в Facebook с просьбой помочь с переводом.
Отправитель, согласно посланию, служил на "Русском флоте Дальневосточного пароходства" на плавбазе "Сулак". Автор послания передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.
"Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", - говорится в конце письма.
Плавбазу Сулак построили в Иокогаме Японии в 1966 году, в 1992 году ее списали.
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