Во вторник, 22 октября, необходимо уделить должное внимание здоровью. Также важно практиковать любые физические упражнения. Крайне важно проводить работы связанные с мужскими сферами жизни: работа, карьера и финансы.

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В этот день желательно сходить в баню, поплавать в бассейне, принять ванну и побывать у водоема.

Во вторник, 22 октября, категорически противопоказаны: непорядочность, грубость, небрежность.

Что надеть? Красные и зеленые оттенки.

Аромат дня - цветочный запах.

Талисманы - гранат, жадеит. Металл - золото.

Что есть? Курица, тушенная на растительном масле с фасолью.

Чем заняться дома? Нужен отдых и прогулка на свежем воздухе.

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