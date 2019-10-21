Лунный календарь на 22 октября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Во вторник, 22 октября, необходимо уделить должное внимание здоровью. Также важно практиковать любые физические упражнения. Крайне важно проводить работы связанные с мужскими сферами жизни: работа, карьера и финансы.
В этот день желательно сходить в баню, поплавать в бассейне, принять ванну и побывать у водоема.
Во вторник, 22 октября, категорически противопоказаны: непорядочность, грубость, небрежность.
Что надеть? Красные и зеленые оттенки.
Аромат дня - цветочный запах.
Талисманы - гранат, жадеит. Металл - золото.
Что есть? Курица, тушенная на растительном масле с фасолью.
Чем заняться дома? Нужен отдых и прогулка на свежем воздухе.
Также читайте лунный календарь стрижек на октябрь 2019.
по теме
Лунный календарь на 20 октября: что категорически нельзя делать
На воскресенье, 20 октября, будет период для решительных действий
Лунный гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака
В воскресенье, 20 октября, наступит благоприятный день для новых начинаний.
Лунный гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака
В пятницу, 18 октября, Луна будет пребывать в знаке Близнецы
Лунный гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака
В четверг, 17 октября, Луна будет пребывать в знаке Близнецы
Лунный гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака
В среду, 16 октября, Луна будет пребывать в знаке Телец