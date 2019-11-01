Самая молодая миллиардерша в мире шокировала сменой образа (фото) [ Редактировать ]
Популярная американская модель и бизнесвумен, кроме того - самая молодая в мире миллиардерша Кайли Дженнер поделилась с поклонниками фото, в котором предстала в образе Мэрилин Монро.
Звезда снялась для обложки модного журнала V Magazine. Кадры появились в Instagram модели.
На фото 22-летняя Дженнер позирует в атласном платье цвета фуксии. На ней также массивные браслеты, а на шее крупное колье.
Также мы писали о том, что знаменитая супермодель переодевалась 13 часов на глазах у публики.
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