Популярная американская модель и бизнесвумен, кроме того - самая молодая в мире миллиардерша Кайли Дженнер поделилась с поклонниками фото, в котором предстала в образе Мэрилин Монро.

Звезда снялась для обложки модного журнала V Magazine. Кадры появились в Instagram модели.

На фото 22-летняя Дженнер позирует в атласном платье цвета фуксии. На ней также массивные браслеты, а на шее крупное колье.

Также мы писали о том, что знаменитая супермодель переодевалась 13 часов на глазах у публики.