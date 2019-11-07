Известная украинская комедийная актриса Елена Кравец, которая недавно "поразила" страстным видео, опубликовала фото с дочерью, которым шокировала своих поклонников. Так, публикацию Лена сделала в Instagram.

На снимке звезда запечатлена с дочерью Машей в интересных образах. На Лене бежевый свитер под пояс, брюки и ультрамодная кепи. На Маше надет клетчатый пиджак, джинсы, а дополнила лук сумка-бананка.

Фото: instagram.com/lennykravets

Фанаты были восхищены теплым фото матери с дочерью. Они оставили много приятных комментариев к публикации.

"Красотули, как похожи!", "Как сестры", "Мама аж светится рядом с дочкой, "Дочурка - красавица", "Леночка, вам идет этот стиль", - написали поклонники.

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