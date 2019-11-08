Зеленский сменил первого заместителя главы СБУ [ Редактировать ]
В пятницу, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сменил первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, указом №823/2019 глава государства уволил с должности первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева, а уже приказом №827/2019 на его место назначил Дмитрия Нескоромного.
"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил еще одного советника. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.
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