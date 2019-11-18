Под Ривне парень упал с мотоцикла и умер [ Редактировать ]
В Ривненской области в Рокитневском районе случилось ДТП. Так, между селами Мушни и Купель 17-летний парень упал с мотоцикла и скончался. об этом сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, юноша ехал на мотоцикле "Хорнет" вместе с пассажиркой-ровесницей. Парень не справился с управлением транспорта и упал. В результате получил серьезные травмы, которые были не совместимы с жизнью. Он пробыл сутки в реанимации и умер.
Пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга.
По этому факту полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и начала уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчину "затянуло" под трамвай, а также в Киеве пьяная компания устроила жуткое ДТП.
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