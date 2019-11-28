В четверг, 28 ноября, в Житомире назначили нового прокурора области. Им стал Олег Васильев. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Мы должны восстановить доверие людей в прокуратуру, где закон и справедливость должны быть основой нашей работы. Эти изменения своевременной и этого от нас ждет общество", - сказал заместитель главы Виктор Трепак во время представления.

Отмечается, что Олег Васильев работает в органах прокуратуры с 2006 года. До назначения в качестве главного прокурора Васильев занимал должность первого заместителя прокурора Житомирской области.

Ранее сообщалось, что в Кабмин назначили уполномоченного по защите госязыка.