В Житомире представили нового прокурора области [ Редактировать ]
В четверг, 28 ноября, в Житомире назначили нового прокурора области. Им стал Олег Васильев. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Мы должны восстановить доверие людей в прокуратуру, где закон и справедливость должны быть основой нашей работы. Эти изменения своевременной и этого от нас ждет общество", - сказал заместитель главы Виктор Трепак во время представления.
Отмечается, что Олег Васильев работает в органах прокуратуры с 2006 года. До назначения в качестве главного прокурора Васильев занимал должность первого заместителя прокурора Житомирской области.
Ранее сообщалось, что в Кабмин назначили уполномоченного по защите госязыка.
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