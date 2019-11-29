Знаменитый австрийский поп-певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, в очередной раз шокировал фанатов экстравагантным образом.

На фото звезда позирует в длинном платье в черно-оранжевую клетку с дерзким разрезом, массивные украшения и ботинки дополняют образ Кончиты.

"Такой яркий, один единственный артист в своем роде", "Крутой!", "Спасибо за смелость", - писали фанаты.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль взбудоражила чувственным фото.