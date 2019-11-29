Кончита Вурст шокировала фанатов дерзким образом (фото) [ Редактировать ]
Знаменитый австрийский поп-певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, в очередной раз шокировал фанатов экстравагантным образом.
На фото звезда позирует в длинном платье в черно-оранжевую клетку с дерзким разрезом, массивные украшения и ботинки дополняют образ Кончиты.
"Такой яркий, один единственный артист в своем роде", "Крутой!", "Спасибо за смелость", - писали фанаты.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль взбудоражила чувственным фото.
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