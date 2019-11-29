Каждый пользуется йодом, но далеко не каждый знает, что не стоит лить его на каждую полученную рану, пишет msn.com.

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Так, ссадину или порез сначала нужно промыть под проточной водой, а потом обработать салфеткой с перекисью водорода. Только после такой процедуры можно нанести на поврежденное место йод.

Нужно отметить, что йодом можно полностью обработать порез, а большую рану стоит обработать только вокруг. Ни в коем случае нельзя наносить йод на слизистую (в нос, рот и так далее).

Лучше всего рисовать йодом сеточку на спине или ступнях во время простуды. Для обработки порезов больше подходит зеленка или перекись водорода.

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