Ярче миллиона Солнц: астрономы нашли таинственный объект [ Редактировать ]
Астрономы нашли один из самых ярких источников рентгеновского излучения, который ярче миллиона Солнц. Об этом сообщает Phys.org.
Таинственный космический объект ULX находится в галактике UGC 6456, удаленной от Земли на 14,8 миллиона световых лет.
Специалисты проанализировали архивные изображения UGC 6456 ULX, сделанные с помощью Chandra и Хаббла. Оказалось, что объект изменил светимость более чем на два порядка при пиковом значении. Природу изменчивости в оптическом и рентгеновском диапазоне ученые объяснить не могут.
Также отмечается, что колебания яркости ULX имеют амплитуду, похожую на объект NGC 7793 P13, в состав которого входит нейтронная звезда.
Ранее сообщалось о том, что в NASA сделали шокирующее заявление о глобальном потеплении.
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