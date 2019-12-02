Астрономы нашли один из самых ярких источников рентгеновского излучения, который ярче миллиона Солнц. Об этом сообщает Phys.org.

Таинственный космический объект ULX находится в галактике UGC 6456, удаленной от Земли на 14,8 миллиона световых лет.

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Специалисты проанализировали архивные изображения UGC 6456 ULX, сделанные с помощью Chandra и Хаббла. Оказалось, что объект изменил светимость более чем на два порядка при пиковом значении. Природу изменчивости в оптическом и рентгеновском диапазоне ученые объяснить не могут.

Также отмечается, что колебания яркости ULX имеют амплитуду, похожую на объект NGC 7793 P13, в состав которого входит нейтронная звезда.

Ранее сообщалось о том, что в NASA сделали шокирующее заявление о глобальном потеплении.