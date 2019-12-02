Среди детей очень популярно делать самостоятельно лизунов. Играя в "юных химиков" можно делать разные игрушки дома. Но мало кто знает, что эти "слаймы" очень опасны для детей.

В Интернете в свободном доступе существует множество "рецептов" изготовления слаймов своими руками из стирального порошка, клея и других материалов. Однако, мало кто знает, какую опасность на самом деле несет такая забава для детей.

Чем опасны "слаймы"?

В их составе могут быть такие компоненты:

тетраборат натрия - длительный контакт с ним вызывает дерматит, аллергические реакции .

. бор - является веществом II класса опасности для человека ( высокоопасные )

( ) вдыхание паров поливинилацетата (клея ПВА) вызывает раздражение гортани и гла з

з крахмал и желатин - быстро плесневеют и гниют. Их бактерии и грибки активно размножаются в этих веществах. Такой лизун может стать грибково-бактериальной бомбой.

если длительные период вдыхать глицерин, тогда может быть снижение влажности слизистых оболочек (пересушивания гортани), дыхательные заболевания (постоянный кашель), ухудшение обоняния и снижение работы рецепторов вкуса.

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