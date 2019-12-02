Детские "слаймы" опасны для здоровья: что необходимо знать [ Редактировать ]
Среди детей очень популярно делать самостоятельно лизунов. Играя в "юных химиков" можно делать разные игрушки дома. Но мало кто знает, что эти "слаймы" очень опасны для детей.
В Интернете в свободном доступе существует множество "рецептов" изготовления слаймов своими руками из стирального порошка, клея и других материалов. Однако, мало кто знает, какую опасность на самом деле несет такая забава для детей.
Чем опасны "слаймы"?
В их составе могут быть такие компоненты:
- тетраборат натрия - длительный контакт с ним вызывает дерматит, аллергические реакции.
- бор - является веществом II класса опасности для человека (высокоопасные)
- вдыхание паров поливинилацетата (клея ПВА) вызывает раздражение гортани и глаз
- крахмал и желатин - быстро плесневеют и гниют. Их бактерии и грибки активно размножаются в этих веществах. Такой лизун может стать грибково-бактериальной бомбой.
- если длительные период вдыхать глицерин, тогда может быть снижение влажности слизистых оболочек (пересушивания гортани), дыхательные заболевания (постоянный кашель), ухудшение обоняния и снижение работы рецепторов вкуса.
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