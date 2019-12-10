Чилійський військовий літак зазнав аварії. На борту перебували 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Про це у Твіттері повідомили ВПС Чилі.

Літак моделі C-130 Геркулес прямував за маршрутом Пунта-Аренас - антарктична база імені президента Едуардо Фрея Монтлави. Контакт з ним втратили, коли літак був над Протокою Дрейка.

Чилійська влада не втрачає надії знайти когось живим. До пошуків залучили авіацію, військовий флот, а також чотири приватні судна.