Полина Гагарина очаровала нежным образом (фото) [ Редактировать ]
Популярная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками новым образом, на котором предстала в весеннем наряде. Кадр звезда опубликовала в Instagram.
"Чтоооо это за погода!!! Я в счастье! 20 декабря! Шок", - написала Гагарина.
На фото звезда позирует в бежевых брюках и кофте молочного топа. Образ дополняют бежевое пальто и леопардовая шляпа.
Поклонники отметили отличный вид артистки и подчеркнули ее изящность: "Прикольная такая", "Самая красивая и невероятная", "Восхитительная".
Ранее сообщалось, что Любовь Успенская ошарашила образом. Также Волочкова шокировала кардинальной сменой имиджа.
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