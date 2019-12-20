Популярная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками новым образом, на котором предстала в весеннем наряде. Кадр звезда опубликовала в Instagram.

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"Чтоооо это за погода!!! Я в счастье! 20 декабря! Шок", - написала Гагарина.

На фото звезда позирует в бежевых брюках и кофте молочного топа. Образ дополняют бежевое пальто и леопардовая шляпа.

Поклонники отметили отличный вид артистки и подчеркнули ее изящность: "Прикольная такая", "Самая красивая и невероятная", "Восхитительная".

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская ошарашила образом. Также Волочкова шокировала кардинальной сменой имиджа.