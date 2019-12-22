В Краматорске мужчина дважды напал на полицейских. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области.

Полицейские остановили пьяную компанию, но один из мужчин напал на полицейского. Он дважды ударил в лицо женщину-полицейского. Также пострадал ее напарник.

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"28-летней инспектору Краматорского отдела полиции оказана медицинская помощь в травматологии, сейчас она находится на лечении", – говорится в сообщении.

Местная жительница вызвала правоохранителей на помощь. Мужчину задержали и доставили в полицию.

Ранее сообщалось о том, что в центре Киеве на Крещатике произошло нападение неизвестных на правоохранителей.