В Полтавской области в частном жилом доме произошло ЧП. В результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пожарные спасли хозяина дома 1956 года, которого с ожогами направили в Новосанжарскую центральную районную больницу. Также под завалами дома спасатели обнаружили тело женщины 1978 года рождения.

Убытки и причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома обнаружили гранату.