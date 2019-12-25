Под Полтавой произошел мощный взрыв [ Редактировать ]
В Полтавской области в частном жилом доме произошло ЧП. В результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Пожарные спасли хозяина дома 1956 года, которого с ожогами направили в Новосанжарскую центральную районную больницу. Также под завалами дома спасатели обнаружили тело женщины 1978 года рождения.
Убытки и причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома обнаружили гранату.
по теме
В Ирпене трагически погиб мужчина
В Ирпене в жилом многоэтажном доме произошло ЧП
Погода на 26 декабря: синоптики удивили прогнозом
В четверг, 26 декабря, в Украине ожидаются туманы, дожди и даже мокрый снег
Смартфоны Samsung: стоит ли выбирать гаджеты бренда
Один из основателей цифровой индустрии, южнокорейский бренд Samsung уже давно обзавелся армией преданных фанатов
В Украине снизился уровень безработицы - Милованов
По данным министра, уровень безработицы снизился на 0,7% в сравнении с прошлым годом
Украинцев пора спасать от лудомании
Если присмотреться, то у большинства наших сограждан признаки игромании налицо