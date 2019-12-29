Дождик в желудке и стресс от салютов: как обезопасить животных в праздники [ Редактировать ]
Во время новогодних праздников количество травм и заболеваний у домашних животных возрастает. Об этом сообщает ветеринар Дмитрий Поташев.
Животные обожают елочные украшения, поэтому в клиники часто поступают кошки с дождиком в желудке.
"Щенкам больше нравится играть с шариками и пробовать их на зуб, не менее вкусной им кажется вата, которая изображает снег. Нередко молодые псы также норовят сорвать с елки и таскать по полу электрические гирлянды, что может быть для животного очень опасно", - сообщает ветеринар.
"Елку обязательно необходимо надежно закрепить. Если уходите из дому, постарайтесь оставлять четвероногих в одном помещении, а елку - в другом", - добавил он.
Также, необходимо осторожно выгуливать своих питомцев. Собаки могут испугаться от взрыва петарды и убежать.
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