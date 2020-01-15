Черные ящики украинского Boeing МАУ расшифруют в Киеве 20 января. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

"Расшифровку черных ящиков сбитого Boeing проведут в Украине. 15 января сюда приезжает председатель авиационного бюро Ирана и все специалисты, 20 числа начнется расшифровка черных ящиков", - сообщил он в эфире одного из украинских телеканалов.

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Также он добавил, что опознание жертв авиакатастрофы продолжается.

"Поставлена задача президентом Ирана, чтобы к 19 января все останки передать", - указал эксперт.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране.