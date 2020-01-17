Олексій Гончарук написав заяву про відставку [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Про це він повідомив у Фейсбуці. таке очільник уряду вчинив на тлі скандалу після оприлюднення у мережі записів наради.
Там керівник Кабміну буцімто розповідає іншим високопосадовцям, як переконувати президента у здобутках. У коментарі прем'єр зазначив: розмову змонтували, її зміст перекрутили. Та попри все він вирішив винести питання на розсуд Глави держави, тому написав заяву.
Володимир Зеленський її вже отримав. Про результати Офіс Президента пообіцяв повідомити пізніше. Через цю ситуацію, сьогодні змінився і розклад роботи Верховної Ради.
"Ви всі знаєте про те, що прем'єр-міністр України написав звернення до президента і зараз уряд знаходиться на консультаціях. Тому сьогодні, як такої, години запитань до уряду не буде", - говорить Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України.
Згодом до сесійної зали прибув і сам Олексій Гончарук. Сказав, що його заява на звільнення - була політичним рішенням.
"Уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту поки президент не прийме рішення, хто на якій позиції в команді великій може працювати. Це - політичне рішенні, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
Також заяву про відставку подала міністр розвитку громад і територій Альона Бабак. Її має розглянути Кабмін, а потім Верховна Рада. Сьогодні звільнення Бабак підтримав профільний комітет Парламенту. У франкції "Слуга народу" припускають: посаду міністра розвитку громад і територій може обійняти Денис шмигаль - зараз він очолює Івано-франківську обласну адміністрацію.
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