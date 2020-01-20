Відносини з Росією: Борис Джонсон оприлюднив позицію Британії [ Редактировать ]
Нормалізація відносин Великої Британії та Росії поки що неможлива. Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон. І наголосив: прогресу не буде, допоки Москва не припинить своєї "дестабілізаційної діяльності", що становить загрозу для Сполученого Королівства та його союзників.
Про розмову між главами двох держав, яка відбулася у кулуарах конференції щодо Лівії у Берліні, поінформувала прес-секретар Бориса Джонсона. Як відреагував Путін на слова британського прем'єра - вона не повідомила.
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