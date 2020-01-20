"Исламское государство" выбрало нового лидера [ Редактировать ]
В понедельник, 20 января, "Исламское государство" Ирака и Леванта (ИГИЛ) выбрало себе нового лидера. Так, им стал Амир Мохаммад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салба. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на два источника в разведывательных службах.
Мужчина является одним из основателей террористической организации. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на два источника в разведывательных службах.
Отмечается, что аль-Салба избрали лидером через несколько часов после смерти Абу Бакра аль-Багдади, убитого в октябре 2019 года в результате спецоперации США.
Он является одним из самых влиятельных идеологов "Исламского государства" и является одним из немногих представителей неарабского контингента террористической организации.
Амир Мохаммад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салба/ Фото: Twitter
Аль-Салба также считают причастным к попытке геноцида езидов - одного из народов Ближнего Востока и Кавказа.
Ранее сообщалось о том, что американцы ликвидировали главаря ИГИЛ. Также сообщалось, что СБУ задержала одного из ключевых лидеров ИГИЛ.
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