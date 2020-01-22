Тина Кароль поразила фанатов сексуальным фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно удивила откровенным декольте, поразила поклонников новым пикантным фото. Так, соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.
На фото артистка запечатлена в белом свитере и без нижнего белья.
Фото: instagram.com/tina_karol
Фанаты были шокированы откровенным фото звезды. Они написали массу комплиментов певице и отметили ее прекрасную стройную фигуру.
"Красотка", "Какая секси", "Наша королева", "Тина, ты - восхитительна", "Какая вы красивая", "Очень чувственное фото", "Как красиво", "Икона стиля", "Какой образ", - написали юзеры социальной сети.
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Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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