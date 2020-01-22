Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно удивила откровенным декольте, поразила поклонников новым пикантным фото. Так, соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

На фото артистка запечатлена в белом свитере и без нижнего белья.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фанаты были шокированы откровенным фото звезды. Они написали массу комплиментов певице и отметили ее прекрасную стройную фигуру.

"Красотка", "Какая секси", "Наша королева", "Тина, ты - восхитительна", "Какая вы красивая", "Очень чувственное фото", "Как красиво", "Икона стиля", "Какой образ", - написали юзеры социальной сети.

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