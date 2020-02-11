Во вторник, 11 февраля, в Киеве внезапно умерла украинская журналистка Ольга Шеремет. О внезапной смерти журналистки сообщили ее друзья и коллеги в Facebook.

Причина смерти пока не сообщается.

40-летняя женщина была известной благодаря репортажам из Верховной Рады. В последнее время работала на "Громадськом.

"Сегодня перестало биться сердце Оли Шеремет - прекрасного человека, профессиональной журналистки и искренней подруги. Для многих она известна как парламентская корреспондентка. Это удар, к которому никто из нас, друзей и коллег, оказался не готов", - написала ее подруга Ирина.

Раньше сообщалось о том, что умер экс-глава Верховного суда Украины. А также скончался сооснователь легедарной группы "Ляпис Трубецкой". Также мы писали о том, как 25-летний британский актер фильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн скончался во время пробежки.

А другая известная телеведущая Украины борется с онкологическим заболеванием. Ее ждет тяжелая операция.