Россия отреагировала на масштабные санкции США [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, стало известно, что посольство России в Вашингтоне считает, что введение санкций США против трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии". Об этом сообщают российские СМИ, передает "РБК-Украина".
В России заявили, что для введения ограничительных мер нужны веские основания, которых им якобы не предоставили.
"Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее США ввели масштабные санкции против России. Известно, что под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие". Указанные организации обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении ядерного оружия.
по теме
США ввели масштабные санкции против России
Указанные организации обвиняются в нарушении американского законодательства
Трамп пообещал создать "самые мощные" ядерные силы
Президент США сделал важное заявление
"Северный поток-2": Россия отправила судно для достройки газопровода
Судно направилось в Сингапур, куда должно прибыть 22 февраля
В России автобус с украинцами попал в страшное ДТП
В субботу, 8 февраля, в Воронежской области России случилось страшное ДТП
Пассажирский самолет из Москвы "сел на брюхо" (видео)
Отмечается, что всего в самолете было 100 человек