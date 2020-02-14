В пятницу, 14 февраля, стало известно, что посольство России в Вашингтоне считает, что введение санкций США против трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии". Об этом сообщают российские СМИ, передает "РБК-Украина".

В России заявили, что для введения ограничительных мер нужны веские основания, которых им якобы не предоставили.

"Видим в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее США ввели масштабные санкции против России. Известно, что под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие". Указанные организации обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении ядерного оружия.