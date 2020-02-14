Продавали должности: в Киеве разоблачили мошенников [ Редактировать ]
В столице полицейские разоблачили группу мошенников в составе 4 человек, которые продавали виртуальные должности в высших органах государственной власти. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.
За помощь в трудоустройстве на руководящие должности злоумышленники требовали от 50 до 150 тыс. долларов.
"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли печати и штампы различных органов государственной власти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи, а также копии материалов различных уголовных производств", - говорится в сообщении.
Также правоохранители обнаружили два предмета, предположительно - гранаты Ф-1, электродетонаторы, баллон и шприцы с веществом похожим на ртуть.
В данное время ведутся следственные действия, по результатам которых причастным лицам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее мы писали о том, что злоумышленники напали на дом народного депутата. Также сообщалось о том, что мошенники обманом выманили у принцессы десятки миллионов долларов.
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