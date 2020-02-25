Подруга Илона Маска, 31-летняя канадская певица Grimes, которая находится уже на восьмом месяце беременности, заявила, что не будет навязывать ребенку ни один из гендеров. Певица хочет, чтобы малыш со временем сам определился с тем, кем он хочет быть. Об этом Grimes рассказала в Twitter и в эфире на YouTube, пишет The Daily Mail.

К тому же, будущая мама предпочитает говорить о своем ребенке "они".

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"Они сами могут выбрать их судьбу и индивидуальность", - сказала Клэр, отвечая на вопросы подписчиков о том, кого она ждет: мальчика или девочку.

Имя для ребенка Клэр Буше уже выбрала. По словам артистки, оно "гениальное", однако его Grimes пока также держит в секрете.

"У меня есть имя для ребенка, но я не хочу его говорить, потому что всем, кому я говорила, оно ужасно не нравится, и все будут с него смеяться", - призналась Клэр.

К слову, Буше до сих пор не подтвердила, что отцом ее ребенка является именно Илон Маск.

Если это так, то, это будет уже седьмой ребенок миллиардера.

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