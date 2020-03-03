В США заявили, что "крымские" санкции будут существовать до тех пор, пока Россия не покинет Крым. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает пресс-служба Госдепа США.

​"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - сказал Гилмор.

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Он также рассказал, что в США не признают Крым в составе Росссии, также как и не признают вхождения прибалтийских республик в состав СССР.

"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР, - ред.). Точно также мы будем отстаивать это предложение (о вхождении Крыма в состав России, - ред.), пока оно не изменится", - добавил Гилмор.