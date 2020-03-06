Какие продукты нельзя совмещать с алкоголем [ Редактировать ]
Алкоголь вреден сам по себе, но в сочетании с некоторыми продуктами - особенно. От этого страдают поджелудочная, печень и сердце. Эксперты рассказали о продуктах, которыми нельзя закусывать спиртное, передает newsyou.info.
Сладости
Организм выстраивает очередь из веществ, которые он собирается перерабатывать. Предпочтение отдается сахарам. Глюкоза и прочие быстрые углеводы усваиваются первыми. В это время алкоголь начинает разлагаться. Поэтому, поев сладкого с алкоголем, мы начинаем усваивать похмелье. К сладостям относятся так же бахчевые культуры, дыня и арбуз, виноград и шоколад, который в сочетании с алкоголем приближает вас к панкреатиту.
Энергетики, кофе и крепкий чай
В сочетании с алкоголем эти напитки особенно противопоказаны людям с повышенным давлением. Опасность гипертонического криза возрастает многократно.
Жирное жареное мясо
Врачи говорят, что это не лучшая закуска. Возможны проблемы с печенью и пищеварением. Если от застолья не отвертеться, замените жирное и жареное на отварное мясо, рыбу и морепродукты.
Острые закуски
Также алкоголь лучше не заедать. Они раздражают стенки желудка, что создает проблемы с самим желудком и форсирует всасывание алкоголя. Если же ваша цель быстро и сильно опьянеть, и проснуться утром с больной головой и больным желудком, то, пожалуйста.
Маринованные закуски
Содержат уксусную кислоту, которая, в сочетании с алкоголем, создает сильную нагрузку на почки и печень. Винегреты, салаты, соленые овощи в этом случае более предпочтительны.
Помидоры
Некоторые органические кислоты, содержащиеся в свежих томатах, "подарят" вам несварение желудка. Что удивительно, томатные соки, томатная паста и кетчуп такими свойствами в связке с алкоголем не обладают. Хотя, возможно, что лишний в этом списке все-таки алкоголь.
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