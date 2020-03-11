У зараженного коронавирусом черновчанина нет пневмонии [ Редактировать ]
В черновчанина, который инфицирован коронавирусом COVID-19, нет пневмонии. Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время брифинга.
"Ему делали рентген по просьбе отца ... пневмонии у него нет. Да, он имеет определенную ослабленность ... Температура пока имеет определенную динамику в зависимости от времени суток, но на сколько рассказывают врачи - это не выше 37,6. Одновременно с этим признаки кашля, но он уже ослаблен", - рассказала Гусак.
Также, по ее словам, мужчина получает всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.
по теме
У жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус
У заразившегося температура до 37,6 градусов
Эпидемия коронавируса: в Черновцах госпитализировали еще одну женщину
Сообщается, что женщина обратилась к медикам с высокой температурой и головной болью
Коронавирус в Черновцах: еще 6 человек госпитализировали
Известно, что сейчас под наблюдением медработников находятся не только жена больного черновчанина
Карантин в Украине: реакция людей в соцсетях
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире
Карантин в Украине: опубликовано распоряжение Кабмина
Как сообщается, Кабмин постановил установить карантин с 12 марта по 3 апреля 2020 года