В черновчанина, который инфицирован коронавирусом COVID-19, нет пневмонии. Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время брифинга.

"Ему делали рентген по просьбе отца ... пневмонии у него нет. Да, он имеет определенную ослабленность ... Температура пока имеет определенную динамику в зависимости от времени суток, но на сколько рассказывают врачи - это не выше 37,6. Одновременно с этим признаки кашля, но он уже ослаблен", - рассказала Гусак.

Также, по ее словам, мужчина получает всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в Украине объявлен карантин из-за коронавируса. С 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.