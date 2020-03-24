За украинцами на самоизоляции будут следить - МВД [ Редактировать ]
Во вторник, 24 марта, стало известно, что за украинцами, которые находятся на самоизоляции будут следить с помощью мобильных операторов. Об этом заявил заместитель главы МВД Геращенко.
Полицейские будут выборочно проверять соблюдения карантина тех, кто ушел на самоизоляцию.
Если этого будет мало, государство будет через мобильные сети контролировать условия карантина.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
по теме
Доставка продуктов на дом: ТОП лучших онлайн-сервисов
Все мы понимаем, что самоизоляция - важнейший шаг на пути к прекращению пандемии
В Украине за нарушение карантина открыли 7 уголовных дел
Также правооханители составили 613 административных протоколов
Карантин в Україні: чи постраждає економіка держави
Данило Гетманцев розповів про економіку України на період та після карантину
Пандемія коронавірусу: в МЗС розповіли, коли всіх українців повернуть додому
Дмитро Кулеба розповів про те, де й досі залишаються українці
Из Польши вернутся домой более 600 украинцев
В пятницу, 20 марта, из польского Перемышля отправился уже четвертый специальный поезд