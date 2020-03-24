Во вторник, 24 марта, стало известно, что за украинцами, которые находятся на самоизоляции будут следить с помощью мобильных операторов. Об этом заявил заместитель главы МВД Геращенко.

Полицейские будут выборочно проверять соблюдения карантина тех, кто ушел на самоизоляцию.



Если этого будет мало, государство будет через мобильные сети контролировать условия карантина.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.