В Казахстане растет число заболевших коронавирусом [ Редактировать ]
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане выросло до 79, летальных случаев зафиксировано пока не было, сообщает Reuters.
Несмотря на попытки властей ограничить заболевание двумя крупнейшими городами - столицей Нур-Султан и Алматы - новые случаи заболевания зарегистрированы в южных и северных провинциях.
Положительный результат на вирус COVID-19 получен у одного пациента в Шымкенте, крупнейшем городе на юге страны, в южной провинции Жамбыл и провинции Северный Казахстан, граничащей с Россией.
Один из инфицированных недавно прибыл из соседнего Кыргызстана, а другой вернулся из российского Омска, заявили власти.
На прошлой неделе Казахстан объявил чрезвычайное положение и заблокировал свою столицу Нур-Султан и бывшую столицу Алматы, чтобы сдержать распространение болезни.
Власти закрыли границы для иностранцев, однако позволяют возвращаться своим гражданам их других стран.
Из-за эпидемии коронавируса в Казахстане приостановлен весенний призыв в армию и увольнение военнослужащих в запас.
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