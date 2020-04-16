В австралийских водах обнаружен 47-метровый монстр (видео) [ Редактировать ]
Исследователи из австралийского института океанографии Скриппса нашли в прибрежных океанических водах Австралии огромное существо.
Об этом сообщает Schmidt Ocean Institute.
По информации, животное называется сифонофорой. Диаметр ее внешнего кольца составляет 15 метров.
"Вместо того, чтобы расти как единое тело, как практически любое другое животное, крошечные отдельные сифонофоры тысячи раз клонируют себя в полдюжины различных типов тел, соединенных вместе", - отмечается в сообщении.
Фото: insagram/ schmidtinstitute
Известно, что это животное стало самым большим представителем своего рода из исследованных наукой животных.
Ранее мы писали о том, что ученые обнаружили рыбу, живущую без кислорода. Им оказался одноклеточный паразит.
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