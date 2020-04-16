Исследователи из австралийского института океанографии Скриппса нашли в прибрежных океанических водах Австралии огромное существо.

Об этом сообщает Schmidt Ocean Institute.

По информации, животное называется сифонофорой. Диаметр ее внешнего кольца составляет 15 метров.

"Вместо того, чтобы расти как единое тело, как практически любое другое животное, крошечные отдельные сифонофоры тысячи раз клонируют себя в полдюжины различных типов тел, соединенных вместе", - отмечается в сообщении.

Фото: insagram/ schmidtinstitute

Известно, что это животное стало самым большим представителем своего рода из исследованных наукой животных.

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