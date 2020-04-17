В Винницкой области закрывают рынки и останавливают общественный транспорт [ Редактировать ]
С воскресенья, 19 апреля, в Винницкой области закрывают все рынки в рамках усиления карантинных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Винницкой ОГА.
Отмечается, что также временно будет приостановлена работа общественного транспорта.
"Самое значительное новое ограничение - это закрытие рынков, всех без исключения, с 19 апреля. Если мы этого не сделаем, то карантин может быть продлен до сентября. Общественный транспорт в областном центре прекращает свою работу уже в эту субботу в 18:00 и начнет работать не раньше 11:00 в воскресенье ", - сообщил председатель ОГА Владислав Скальский.
Глава региона отметил, что есть высокая вероятность, что именно после пасхальных праздников будет значительное увеличение количества больных COVID-19, поэтому главной задачей руководства области является недопущение этого и стабилизация ситуации.
Ранее сообщалось, что во Львове закрывают все продуктовые рынки. А в Грузии для посетителей рынка ввели особое правило.
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