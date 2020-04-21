Южная Корея выделила Украине 700 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом/ Фото: 24tv.ua

Правительство Республики Корея выделило 700 000 долларов США на поддержку Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает правительственный портал.

Решению предшествовала беседа президентов Украины и Южной Кореи Владимира Зеленского и Мун Чжэ Ина 10 апреля, а также встреча Кулебы с послом Кореи в Украине Квон Ки-Чангом 31 марта.

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Отмечается, что средства пойдут на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН.

"Помощь поступит по двум направлениям. 300 тысяч долларов США будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. 400 тысяч долларов Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине", - пояснил глава МИД.

Кулеба выразил благодарность корейским партнерам за такую ​​важную помощь для Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличили минимальную помощь по безработице.

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