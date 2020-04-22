Буковина стала лідером з кількості інфікованих COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні вже 6125 хворих на коронавірус. Від початку ширення COVID- одужали 367 уражених, 161 людина померла. Найбільше інфікованих на Буковині: понад тисячу осіб. У Києві майже 900.
Більш як півтисячі на Прикарпатті. Тож в Мінохорони здоров'я наполягають продовжити карантин до 12 травня. Питання вже сьогодні можуть винести на розгляд Кабміну.
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