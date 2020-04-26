Світ рахує збитки від пандемії. Якщо пік епідемії багато де вже пройдено, то от для економіки найгірше попереду. Страждає бізнес по всьому світу. У Сполучених штатах кінець квітня традиційно сезон укладання шлюбів. Підприємці вже втратили мільйони доларів.

Та от що робити тим, хто все ж таки запланував поєднати долю із коханою людиною? Про карантинні весілля - розкаже Дмитро Анопченко із Вашингтона.

Це культове місце для американської столиці, жителі називають його Nationall mall. І саме сюди наприкінці квітня весільні фотографи масово привозили молодят - щоб зробити фотосесії. Уже багато поколінь мають світлини звідси - адже тут навіть є усталені локації, де фотографи змінювали одне одного. А зараз порожньо, організувати весілля під час карантину - майже злочин.

Фото на фоні японських сакур, що цвітуть у Вашингтоні, - давня традиція. Але цього року щойно перші молодята з'явилися на набережній, поліція миттєво попросила їх піти. І перекрила весь цей район. А далі взагалі оголосили про обмеження - "більше двох не збиратися". І одружитися стало нереально: гостей точно не запросити. І навіть закохані, свідки та реєстратор - це вже "більше двох".

У Нью-Йорку на Брайтоні навіть попри перші смерті, складну ситуацію в місті й карантин, певний час не припинялися гучні єврейські весілля.

Люди щиро вірили, що в новинах перебільшують і епідемія їх не торкнеться. І врешті-решт не скасовувати ж свято, яке за півроку почали готувати і вже навіть дарунки отримали.

Нам було непросто, але і для нас, і для сусідів потрібен привід бути хоча б трішки щасливішими. Тож усе пройшло чудово!

А потім, після одного з таких брайтонських весіль, гостей забирали швидкі - хтось заразив і присутніх, і навіть молодят. Чутки про це розійшлися, і приходити на свято ціною здоров'я, а то й життя більше ніхто не наважувався.

Гучні весілля і навіть просто реєстрацію шлюбів влада призупинила. Ідея побратися через інтернет - коли і закохані, і батьки, і гості вдома, біля своїх ноутбуків, - відгуку не знайшла. Тим більше, що такий шлюб не мав би юридичної сили.

Кіннон Чапман та Каллом Волкер, закохані, які не змогли одружитися:

Я про це боялася навіть говорити, оскільки так прикро було, що ми не можемо одружитися. Шукали варіанти, але скасували, і це правильно.

Але для тих, хто вирішив поєднати долі, але не зміг цього зробити, епідемія стала проблемою не тільки через скасоване свято. З'ясувалося, що навіть для сильних почуттів серйозне випробування, коли треба бути весь час поруч одне з одним і не можеш нікуди вийти.

Наречені почали нервувати, адже весілля тепер їм доводилося чекати в умовах карантину, тобто щонайменше місяць (24 години на добу в одному приміщенні з коханою людиною. І з'явилися сумніви - чи дочекаються чоловіки урочистого дня?

Для тих, кому терпець уже урвався, цього тижня в Каліфорнії відкрили перші "весільні намети". Правила суворі: реєстратор за склом, розмовляє з тобою через гучномовець. Обручки маєш продезінфікувати, гостей не запросити, за свідка - улюблений пес Хаггі. А після традиційних слів:

Оголошую вас чоловіком і дружиною. Жених може поцілувати наречену…

Перший поцілунок обов'язково через медичну маску.

Трейсі та Чад Роббінс, молодята:

Сумно, але це теж - частина історії. Ми хоча б можемо сказати, що одружені, й відсвяткувати - лише удвох.

І хоча умови спартанські, їдуть сюди тепер з усієї Америки. Щоб довести, що кохання сильніше за коронавірус.