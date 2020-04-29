Від коронавірусу вже "виграли" Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія. Аналітики кажуть, уряди цих країн порівняно швидко подолали поширення епідемії.

Це допомогло перезапустити економіку, зокрема й відновити роботу багатьох підприємств. Як результат, їхні національні валюти зміцнилися, а самі країни стали привабливішими для міжнародних інвесторів.

Нагадаю, в Південній Кореї інфіковано близько 11 тисяч, в Австралії - близько семи, в Новій Зеландії - півтори тисячі.