ВООЗ закликає не поспішати із скасуванням карантину [ Редактировать ]
Пандемія коронавірусної інфекції залишається глобальною надзвичайною ситуацією. Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Режим підвищеної загрози оголосили три місяці тому, нині продовжили на такий самий термін. За словами очільника ВООЗ, COVID-19 пришвидшив поширення у менш розвинених країнах. Це викликає занепокоєння.
На тлі послаблення карантинних обмежень у Європі, представники організації закликають уряди уважно стежити за ситуацією та не поспішати із передчасним скасуванням карантину.
Майк Раян, виконавчий директор ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій:
Сподіваємося, число випадків зараження не підскочить у тих державах, які виходять із карантину. Тому важливо відстежувати не тільки динаміку, а й ситуацію в місцях імовірного поширення COVID-19, скажімо, в гуртожитках чи в будинках для людей похилого віку. У той час як загалом по країні вірус може бути під контролем, є вразливі групи населення, через які епідемія може знову спалахнути. Тож не відкидаємо ситуації, коли виникне потреба у відновленні певних обмеженнях на пересування людей.
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