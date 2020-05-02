Пандемія коронавірусної інфекції залишається глобальною надзвичайною ситуацією. Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Режим підвищеної загрози оголосили три місяці тому, нині продовжили на такий самий термін. За словами очільника ВООЗ, COVID-19 пришвидшив поширення у менш розвинених країнах. Це викликає занепокоєння.

На тлі послаблення карантинних обмежень у Європі, представники організації закликають уряди уважно стежити за ситуацією та не поспішати із передчасним скасуванням карантину.

Майк Раян, виконавчий директор ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій: