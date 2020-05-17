17 мая 2020 года, в День памяти жертв политических репрессий, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, секретарь Киевской епархии УПЦ совершил заупокойную литию на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За упокой жертв политических репрессий коммунистического режима также молились благочинный Броварского района протоиерей Александр Левчук, духовенство Киевской и Бориспольской епархии УПЦ, а также руководитель Центра изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века Сергей Викторович Шумило.

По завершении молитвы священнослужители возложили цветы к Братской могиле.

В связи с празднованием в Украине Дня памяти и в честь жертв массовых политических репрессий 1937-1938 годов, в этот день во всех храмах совершались литии с траурным перезвоном.

Как отметил руководитель Центра изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века Сергей Шумило, сообщает Центр изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, за период Большого террора на территории УССР были осуждены 198918 человек, из которых около двух третей – к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря, где многие из них погибли от тяжелых каторжных работ. В целом, за период с начала 20-х и до конца 80-х годов ХХ века за время правления коммунистического режима в Украине было арестовано по политическим мотивам почти полтора миллиона человек. Огромное количество из них были расстреляны, другие прошли тюрьмы, лагеря, ссылки, каторгу, принудительное содержание в психиатрических больницах.

По словам Сергея Шумило, одной из самых кровавых в Киеве была ночь 19 мая 1938 г., когда в киевских тюрьмах НКВД только за одну ночь было расстреляно 563 человека. Однако массовые расстрелы продолжались и перед тем, и после єтого… Именно поэтому в третье воскресенье мая и чтится память жертв политических репрессий в Украине.

Как отметил руководитель Центра памяти Новомучеников, среди невинно осужденных, расстрелянных или сосланных в сталинские концлагеря были сотни православных священников Киевской области. В пределах Украины количество репрессированного духовенства насчитывает тысячи священников. Сейчас точную цифру установить пока не удалось. С этой целью по благословению Синода УПЦ в Киеве создан Центр изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века, который пытается в архивах искать материалы и сведения о репрессированном духовенстве.

По словам Сергея Шумило, одним из символов той трагической эпохи является Быковнянский лес под Киевом. Это крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых сталинских репрессий. Здесь в лесу за колючей проволокой был секретный участок спецназначения НКВД, где с 1937 по 1941 массово свозили из киевских тюрем НКВД и закапывали тела расстрелянных и замученных жертв репрессий. Среди них большое количество православных священников и мирян.

"В частности, здесь захоронены настоятель Петро-Павловского храма в Броварах прот. Иоанн Русанович, настоятель церкви в с. Зазимье Броварского района прот. Михаил Подъельский, киевский священник Андрей Бойчук и многие другие. Сейчас собираем свидетельства и имена репрессированных священников Киевской области. Пока только по одному Броварскому району уже собраны свидетельства о 16 репрессированных священниках, по Бориспольскому району – 10 священниках, Переяслав-Хмельницкому району – 23 священниках, Вышгородскому району – 11 священниках, Барышевскому району – 10 священниках и т. Д. Поиск продолжается, еще неизвестными остается большое количество имен репрессированных православных священников. Большое количество из них были расстреляны, другие сосланы в лагеря, где многие из них умерли от тяжелых каторжных работ", – говорит С. В. Шумило.

Что касается Быковнинского леса, то на сегодня учеными установлены имена около 19 000 человек, казненных в киевских тюрьмах НКВД с 1937 по 1941 гг. и закопанных в Быковне. Поиски свидетельств продолжаются. В целом, в Быковнянском лесу было закопано около 100 000 репрессированных граждан. Трагедия Быковни стоит в одном ряду с такими преступлениями как Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр, Бутово, Сандармох и Катынь.

"Для православных верующих Быковнянский лес является святым местом, поскольку здесь захоронены тысячи православных мучеников за веру и просто невинные страдальцы, замученые богоборческим режимом в страшные годы сталинских репрессий. Долг нашего поколения – восстанавливать и чтить память этих святых мучеников, на крови которых были сохранены вера и Церковь в годы страшных богоборческих гонений и репрессий", – говорит С. В. Шумило.

Напомним, 17 мая в Украине чтят память жертвам политических репрессий. Президент Украины - Владимир Зеленский возложил цветы к братской могиле, установил лампаду у центрального монумента мемориала "Быковнянские могилы", а также возложил цветы к памятному знаку польских захоронений.