108 млн жителей Китая отправлены на карантин из-за новой вспышки коронавируса на северо-востоке страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Режим изоляции введен в городах Цзилинь (центр одноименной провинции) и Шулань провинций Цзилинь и Ляонин. Шулань с населением 700 тысяч человек называют эпицентром новой вспышки коронавируса. По данным на 18 мая, в провинции Цзилинь зафиксировано 34 случая COVID-19, в провинции Ляонин - 3.

Власти остановили железнодорожное и автобусное сообщения с пострадавшими провинциями, закрыты школы. Жилые комплексы с подтвержденными или подозреваемыми случаями коронавируса будут закрыты. Никто не может выезжать из деревень или поселков с подозреваемыми или подтвержденными случаями заболевания.

Выходить на улицу за продуктами и товарами первой необходимости разрешается одному человеку из каждой семьи каждые два дня. На улице можно находиться не более двух часов. В аптеках запрещено продавать лекарства от температуры, чтобы люди не могли скрыть свои симптомы. Жесткие меры привели в замешательство многих жителей, которые считали, что эпидемия уже позади.

Чиновники и медики пока точно не знают, что стало причиной новой вспышки. Предполагается, что коронавирус могли завезти из России, которая вышла на второе место в мире по числу зараженных.

Напомним, что эпидемия коронавируса COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. В конце марта власти заявили об остановке эпидемии. По состоянию на 18 мая, в КНР подтверждено 84 484 случаев заболевания, 4 645 человек умерли.

18 мая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна выплатит компенсацию странам, пострадавшим от коронавирусной инфекции COVID-19. На эти цели Пекин выделит 2 миллиарда долларов.