Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19, увеличилось на 51 человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 51 человека. Среди них - 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 54 летальных случая. Сегодня в Киеве уже 2 410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Виталий Кличко.

Среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и 3 девочки - девяти, двенадцати и шестнадцати лет. А также 19 мужчин в возрасте от 19 до 77 лет и четыре мальчика - от 8 месяцев до 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 13 больных, в Подольском - 6. По 5 случаев в Святошинском и Дарницком районах столицы", - добавил мэр Киева.

Очаги заболевания коронавирусом выявили еще в двух общежитиях столицы - на улице Серповой и на улице Михаила Бойчука, а также в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 на улице Маяковского.

В общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди них выявили трех инфицированных и 7 контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука проживают 55 человек. Там обнаружили двух больных, их госпитализировали. А также - 10 контактных лиц. Общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Дважды в день происходит дезинфекция в помещениях.

"Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц - 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин", - отметил Виталий Кличко.

Вместе с тем выздоровели за минувшие сутки 21 человек. Всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы.

Напомним, что после возобновления работы метро в Киеве пассажиров будут пускать только при наличии защитных средств и соблюдения дистанции.